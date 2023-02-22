費城人明星控衛哈登（James Harden）中斷連續10年進入明星賽的紀錄，隊友恩比德（Joel Embiid）還為此打抱不平，顯見2人關係相當友好，如今根據《The Athletic》火箭隨隊記者Kelly Iko爆料，出自於很多因素，他認為哈登在明年賽季有70%的機率會重返火箭。

Iko在專欄中寫道：「我認為無風不起浪，哈登熱愛休士頓，他也喜歡火箭那幾位球員，尤其是年輕人，無論是與休士頓、個人商業及他在這裡的家，都有著密切的關係。」哈登效力火箭8個半賽季，一共拿下年度MVP、3座得分王及1次助攻王等榮譽，從最佳第六人一路成長為超級球星，火箭的大力栽培功不可沒。

為了在剩餘職業生涯追求總冠軍，哈登決定轉投籃網與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）組成三巨頭，最終以失敗作為收場，隨後轉戰七六人搭檔恩比德，為了組建冠軍陣容，哈登在去年選擇跳出合約，不執行本季高達4730萬美元的球員選擇權，反而降薪與七六人完成2年6864萬美元續約，讓球團有多餘薪資空間做出補強。

哈登簽下的是1+1的合約，明年賽季同樣有著3564萬美元的球員選擇權，如果七六人本季仍無法朝總冠軍更進一步，哈登有機會再度跳出合約加盟其他隊伍，不過是否重回火箭仍是存疑狀態，雖然在選秀會挑進傑倫格林（Jalen Green）、森貢（Alperen Sengun）及賈巴里史密斯（Jabari Smith）等多位潛力新秀，但就算哈登重回老東家，實力也並不足能奪冠。