香港知名女歌手菊梓喬（Hana），日前前往澳門舉行《Hana菊梓喬巡迴演唱會》但沒想到開場後現場音響突然故障，導致耳機大爆音直轟耳膜，雖然痛到差點暈倒，但仍敬業撐完全場，結束後才立即送往醫院治療，令粉絲們相當擔心。

根據香港媒體的報導，菊梓喬在18日於澳門舉行個人巡迴演唱會時，現場音響設備疑似突然故障，導致所戴的耳機以超高分貝的音量「炸傷」耳膜，雖然耳朵痛到不停大叫，但她為了完成當晚的表演，仍強忍痛楚努力維持演唱水準，撐完長達2小時的演唱會後，由於幾乎痛到快暈倒，便由助理攙扶下台，之後就不斷開始發高燒，直到昨（21）日返回香港後，才緊急送往九龍的醫院檢查並治療。當天她也在個人社群媒體的限時動態上曬出在醫院裡的照片，表示「痛痛」，讓粉絲們相當不捨。

據了解，事發當晚有粉絲拍到菊梓喬被突如其來的音量嚇到大叫並流出痛苦表情的畫面，但因現場歡呼聲太大，並沒有太多人發現，而她也本能性的扯掉耳機，在音樂響起之後就立即深呼吸投入演唱，但她在唱完歌曲後不斷向工作人員請示耳機有問題「調小聲一點，我耳朵很痛」，也在過程中不斷喬耳機，可見當時的音量有多大聲，但她敬業的表現也獲得許多網友讚賞。