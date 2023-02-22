玉山金今年入選2023彭博性別平等指數。玉山金控長期致力於推動多元、平等、包容的友善職場環境，經彭博全面性評估領導力及人才培養、薪酬平等及性別同工同酬、包容性文化、性騷擾防治政策及品牌形象等五大面向、共70項指標後，入選2023年彭博性別平等指數(Bloomberg Gender Equality Index, GEI)，展現玉山在落實性別平等及實踐性別平等政策深獲國際肯定。

玉山金控人資長王志成表示，玉山以實際行動響應聯合國永續發展目標SDG5「實現性別平等，並賦予女性權力」，長期致力於建立多元、平等、包容的環境，並提供保障勞動人權、創造友善與幸福的工作場域，同時將性別平等列入具體目標，明確訂定鼓勵晉用女性擔任管理職、提升女性主管比例等策略方向，以實踐成為世界一等的企業公民的願景。

玉山金多元的福利措施及友善的母性照顧措施。包括首創「玉山寶貝成長基金」，提供每胎10萬元生育補助，申請後一次發給，不限胎數、提供優於法令的產假、產檢假及育嬰留職停薪制度等，據統計，7年來「玉山寶貝成長基金」共申請2462人次，至今已發放超逾2.4億元。