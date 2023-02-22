今年恰逢閏二月，按照習俗出嫁女兒帶豬腳麵線、壽桃回家孝敬父母，能讓長輩延年益壽，祈福補運，國賓中餐廳於3月1日至4月19日推出「孝親添壽外帶餐」，包含「東坡肘子」、「母子壽桃」、「燕窩」，讓出嫁女兒為父母祈願祈福表孝心。

傳統習俗認為長輩遇到閏年會減壽，因此當遇到三年一次的閏月時就要幫長輩添壽。今年閏月剛好在農曆二月，按照習俗出嫁女兒在閏月帶豬腳麵線、壽桃回家孝敬父母，誠如台灣俚語所說「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」，讓長輩延年益壽，祈福補運。國賓中餐廳今年特別推出「孝親添壽外帶餐」，讓出嫁女兒為父母祈願祈福表孝心。「孝親添壽外帶餐」內含國賓川菜廳廣受好評的「東坡肘子」搭配時蔬麵線、及國賓中餐廳壽宴必備的手工「母子壽桃」，還有冰糖、椰汁兩款經典「燕窩」甜品，讓父母添福添壽又養生。

「東坡肘子」出自蘇東坡的故鄉四川省眉山，相傳蘇東坡的妻子王弗在家燉豬肘時一個恍神，讓豬肘焦黃黏鍋，為了要掩飾焦味，她加進各種配料再細細烹煮，反而提升整道菜的滋味，蘇東坡非常喜歡，還向親朋好友大力推廣，因而傳世。將豬肘炙烤上色，再以滾水汆燙，加入辛香料燜煮四小時，醬料部分則取泡椒醬為基底，加入薑末、花椒粉、刀口椒粉等炒香，最後淋在豬肘上，搭配時蔬及麵線一併食用，香辣夠味，讓人意猶未盡。

手工製作的「母子壽桃」，由一顆大壽桃及10顆小壽桃組成，大壽桃外圍繞長滿桃子的桃枝，象徵福氣安康；俗話說「一日三顆棗，健康活到老」，內餡是使用以3：1的黑棗與紅棗製成的棗泥，棗泥口感溫潤，甘甜微酸，搭配麵香十足的壽桃，養生又美味。

「燕窩」選用產自印尼3A級燕窩由主廚親自發泡、挑選，搭配冰糖及椰汁兩種經典口味，可以同時品嚐「冰糖燕窩」滑順口感及「椰汁燕窩」的香濃綿滑，特別以玻璃瓶裝相當方便。國賓中餐廳「孝親添壽外帶餐」，售價9,800元，自3月1日至4月19日推出，必須事先預訂。