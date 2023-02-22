彰化芬園自行車道毒蛇出沒，長逾1.5公尺雨傘節讓鄉親驚嚇。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化芬園自行車道毒蛇出沒，還有血肉模糊。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

芬園鄉舊社村、竹林村間的堤防自行車，近來民眾發現名列台灣6大毒蛇的眼鏡蛇、雨傘節頻繁出沒在，擔心自行車道有許多人來休憩，親子特別多，雨傘節毒性超強，屬神經性毒，要是被咬恐沒命，一定要小心，地方人指出，雖然即將春暖，但目前天氣還冷，照理應不是蛇族活躍的季節，毒蛇更是罕見，懷疑是有人放生。

近來有陳姓攝影愛好者接到附近釣客提醒，最近三角頭的毒蛇出沒多，要小心一點，附近走了幾回，果真發現雨傘節、眼鏡蛇，雨傘節還常達1.5公尺，超級恐怖，還有血肉模糊的蛇屍，不知是誤輾，還是虐殺。

由於堤岸就在貓羅溪畔附近，闢建作為自行車道，吸引不少民眾會去騎車、散步、遛狗，真的要提高警覺。

芬園消防隊表示，雨傘節是六大毒蛇中，毒性最強的一種，屬於神經性毒素，若被咬到通常沒有明顯感覺，過一段時間後神經麻痺，進而造成呼吸及吞嚥困難，致死率極高，在戶外遇到毒蛇，一定要保持距離，不要去驚嚇牠們。並撥119、通報專農業處前往捕抓。