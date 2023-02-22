疾病管制署今舉辦署長交接暨宣誓典禮，周志浩（左）卸下署長職務，由現任副署長莊人祥（右）升任，衛福部長薛瑞元（中）親自監交。（疾管署提供）

衛福部疾病管制署今舉辦署長交接暨宣誓典禮，新任署長由現任副署長莊人祥升任，由衛福部長薛瑞元親自監交。薛瑞元讚賞「莊大哥果然厲害！」運用自己的一套模型預測疫情，超過9成都是準確的，且擔任疫情指揮中心發言人1000多天，磨練出耐心和敏捷反應，但也不忘調侃莊，記得以後不要再說「我為什麼要跟你講？」引發台下哄堂大笑。

衛福部疾病管制署今舉辦署長交接暨宣誓典禮，行政院首席防疫顧問張上淳、前疾管局長郭旭崧等人皆出席。（疾管署提供）

莊人祥在美國哥倫比亞大學取得醫學資訊學博士學位，2002年回台後先在陽明大學任教，2005年選擇不以借調方式，辭去教職赴疾管局（現疾管署）服務，一待就是18年，陸續擔任副研究員、亦情中心主任、副署長等職務，新冠疫情期間身兼中央流行疫情指揮中心發言人、社區防疫組組長職務。

典禮結束後同仁們以掌聲歡送卸任署長周志浩（中）。（范揚光攝）

疾管署今天舉行交接典禮，在薛瑞元監交下，莊人祥由卸任的周志浩手上接過印信，並宣讀誓詞。薛瑞元致詞表示，過去三年在周署長領導下，同仁幾乎是日日夜夜、不眠不休把新冠疫情守住了，現在已經逐漸步入尾聲，後面收尾的工作就由莊署長接棒。

薛瑞元讚賞莊人祥學有專精，自有一套模型做疫情預測，每天晚上開會的時候拿出來報告，9成以上都是正確的，所以大家都說「莊大哥果然厲害！」他也勉勵莊人祥，持續1000多天指揮中心發言人的工作，運用磨練出來的耐心和敏捷反應，繼續對未來防疫工作盡一份力，也不忘調侃他，記得不要再說「我為什麼要跟你講？」

周志浩卸下7年疾管署長職務，即將升任衛福部常務次長。他笑說，自己接疾管署長好日子沒過多久，遇到SARS又遇到新冠肺炎，不敢說自己是「瘟神」，相信莊人祥任內會無病無災。

莊人祥致詞表示，這幾年遇到多次緊急疫情應變，尤其新冠肺炎大流行，是自己公職生涯中最深刻的經驗；歷經3年多全球大流行，大家深刻感受到防疫對國家安全、社會安定的重要，因此要健全防疫整備就是我們重要的願景，希望能確保民眾遠離疫病威脅。

莊人祥特別感謝太太，自己工作非常忙碌，有她的支持，自己才能全心投入防疫工作，也謝謝疾管署同仁，期待未來一起為台灣防疫工作更上一層樓，「我們不能停下腳步，吸收三年來的防疫經驗，做通盤檢討調整」。