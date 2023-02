64歲白俄羅斯外交部長馬克伊(Vladimir Makei)的死因至今成謎。

白俄羅斯外交部長馬克伊(Vladimir Makei)去(2022)年11月下旬參加中亞六國集體安全公約組織會議、與俄國官員會晤,4天後突然身亡,當時外界揣測他死於心臟病發或遭到下毒,不過白俄媒體近日稱,他其實是自縊身亡,作為白俄的自由派,他對於自己打造的體系愈來愈不受控感到悲憤與痛苦,也明白自己即將大位不保。

綜合白俄獨立媒體《Nasha Niva》、《紐約郵報》(New York Post)報導,已擔任白俄羅斯外交部長10年的馬克伊,去年11月下旬參加由俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克等六國組成的集體安全公約組織(CSTO)會議、與俄國官員會晤,4天後的11月26日突然身亡。

當時白俄官方媒體的報導相當不尋常,僅簡短宣布「馬克伊已去世」,並未使用「他在久病後去世」等典型說法,報導也沒有被列入當晚新聞頭條,甚至俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)後續也未出席馬克伊的葬禮。原本馬克伊與拉夫羅夫還將舉行會談。

當時外界揣測64歲的馬克伊死於心臟病發,甚至可能是在集體安全公約組織會議中遭到下毒。

不過《Nasha Niva》19日引述消息人士指出,馬克伊死於自殺。馬克伊於2012年起擔任白俄外長,作為白俄獨裁總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)政權中的自由派,馬克伊致力於加強白俄與西方的關係。

不過友人透露,近幾年來馬克伊對於自己帶領的政策崩盤感到痛苦與憤怒,感覺自己是「不必要的」,甚至偶爾覺得「格格不入」。馬克伊甚至也清楚魯卡申柯打算將他換掉,「在位居高位後,他不認為自己還能去哪裡。」

消息人士透露,馬克伊過世前數月曾說過:「我忘了誰說過,當你要被處決時,與其被罵叛國,不如因為忠誠而被處決。」

馬克伊過世前一天才與梵蒂岡特使尤安泰大主教(Ante Jozic)會晤,此舉被解讀為白俄希望與西方修復關係。馬克伊原本也計畫於當年12月赴波蘭出席歐洲安全暨合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe,OSCE)會議。

除了政治理念因素,據說馬克伊的婚姻生活也出問題,他離世時妻子並不在身邊。

