台鐵新北樹林車站今早9時30分在大廳舉辦遺失物競標活動，多達百件逾時未領的遺失物開放民眾競標，包括頂尖名牌香奈兒包、Apple Watch、SWITCH、高爾夫球桿、快煮壺、血壓機、不沾炒鍋等，湧入大批民眾搶買，放眼望去至少有100人，在地粉專《交通Ｘ樹林》笑說，「在現場還一直聽到拍賣官提醒大家要理性出價。」

《交通Ｘ樹林》今（22）日於臉書粉專上傳14秒短片，只見樹林車站大廳人山人海，都是為了參加競標活動，現場多達百件逾時未領的遺失物，當中有不少價格昂貴的物品，如香奈兒包、Apple Watch、SWITCH、SONY PSP、捷安特兒童腳踏、相機、電子書、高爾夫球桿等。

另外還有實用的生活用品，如不鏽鋼快煮鍋、微電腦智慧鍋、血壓機、血糖機、大理石不沾炒鍋、行動電源等，應有盡有，吸引逾百人參加競標，讓《交通Ｘ樹林》粉專小編看傻眼直呼，「人也太多了吧！在現場還一直聽到拍賣官提醒大家要理性出價。」

14秒短片上傳後，不少在地網友也愣住，「我從沒看過樹林車站大廳人這麼多」、「不會吧！」、「開什麼完笑」、「超扯的」、「是說有確定那個香奈兒包是真品嗎？？？不要搶成這樣，結果是A貨欸」、「看到這個人潮我先放棄了，先去附近吃早餐」、「看到人潮果斷放棄」。