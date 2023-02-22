為擴展勢力，竹聯幫弘仁會插旗宜蘭成立宜蘭分會，近半年來鎖定卡拉OK等店家、以投資為名迫被害人簽本票，還用鐵鎚敲斷被害人手指，集團不法獲利粗估近千萬元，日前北市刑大在宜蘭破獲幫派砸毀店家並勒索保護費，成員也是出自該分會，警方今天（22日）宣布破案，並指宜蘭分會已被警一舉殲滅。
宜蘭警方約在1年前接獲情資，指竹聯幫弘仁會插旗宜蘭，招募當地不法分子成立宜蘭分會，近半年來集團鎖定卡拉OK等3家店家，要求插乾股，店家不從就持棍棒砸毀設備。
警方說，該集團還以投資比特幣為名，設局欠債，還強迫被害人簽下上百萬元至1200萬元的本票，「根本是還不出來的金額！」估計有6名被害人，其中還有被害者遭鐵鎚敲斷手指導致截肢。
本月20日，宜蘭警方集結上百警力，兵分12路在宜蘭市、礁溪鄉、蘇澳鎮、冬山鄉等地逮捕12嫌，宜蘭分會的陳姓分會長在警方圍捕時，還一路倒車要逃離警網，警方出動4車包夾一舉擒獲。
警方搜出開山刀、辣椒水、棍棒、現金27萬餘元、毒品等證物，警方還發現，該集團犯案前，還會將車輛換上偽造的塑膠車牌，以逃避警方的追緝。
警方透露，日前北市刑大破獲有幫派分子在宜蘭蘇澳砸毀店家、勒索保護費，犯嫌也是出自竹聯幫弘仁會宜蘭分會。
警方依強盜、殺人未遂、組織犯罪條例、妨害自由等嫌將陳姓分會長等12人送辦，檢方諭令2萬到10萬元交保，1人請回。
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