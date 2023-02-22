清淨海在上周五(17)日最低價為3.94元，至今(22)日股價已達14.2元，漲幅過於劇烈，櫃買中心已將其列為「線上監視股票」，若發現涉有證券不法交易情事，將依規辦理，維護投資大眾權益。

金管會指出，櫃買中心已將清淨海列為線上監視股票，若發現任何人涉有證券不法交易情事，將依規辦理，維護投資大眾權益。

由於清淨海為興櫃公司，金管會證期局副局長張子敏指出，興櫃交易制度與集中市場不同，興櫃公司不僅沒有漲跌幅限制，且買賣流動性相對較低，投資人投資時應審慎研判。