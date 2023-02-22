清淨海在上周五(17)日最低價為3.94元，至今(22)日股價已達14.2元，漲幅過於劇烈，櫃買中心已將其列為「線上監視股票」，若發現涉有證券不法交易情事，將依規辦理，維護投資大眾權益。
金管會指出，櫃買中心已將清淨海列為線上監視股票，若發現任何人涉有證券不法交易情事，將依規辦理，維護投資大眾權益。
由於清淨海為興櫃公司，金管會證期局副局長張子敏指出，興櫃交易制度與集中市場不同，興櫃公司不僅沒有漲跌幅限制，且買賣流動性相對較低，投資人投資時應審慎研判。
興櫃清潔用品大廠清淨海(7516)連續2日熔斷，繼昨日交易13分鐘後就觸動熔斷機制，今日開盤14分鐘漲幅高達81.11%，晨盤最高達14.2元，繼續熔斷，不得再交易。
清淨海在上周五(17)日最低價為3.94元，至今(22)日股價已達14.2元，漲幅過於劇烈，櫃買中心已將其列為「線上監視股票」，若發現涉有證券不法交易情事，將依規辦理，維護投資大眾權益。
金管會指出，櫃買中心已將清淨海列為線上監視股票，若發現任何人涉有證券不法交易情事，將依規辦理，維護投資大眾權益。
由於清淨海為興櫃公司，金管會證期局副局長張子敏指出，興櫃交易制度與集中市場不同，興櫃公司不僅沒有漲跌幅限制，且買賣流動性相對較低，投資人投資時應審慎研判。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。