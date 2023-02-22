近幾年來，在年輕族群的支持下，被動型的ETF基金成長快速，其優勢在於交易方式和個股下單相同，具有方便性，以及基金追蹤指數，標的透明度高。但缺點則是，若買入的ETF交易量小，容易有較大的買賣價差，流通性較差。至於主動型的基金，優勢在於由專業經理人選股，挑到飆股的報酬率對績效的貢獻度高。

以統一台股金三角為例，這個基金投資組合就是利用「FundGPT」法則組建。三檔台股基金中，擔任成長(G, Growth)角色的統一大滿貫基金，採用股東權益報酬率(ROE)衡量個股公司治理及營運狀態，精選ROE在3%以上的高成長標的，達成穩定成長的目標。

最具潛力(P, Potential)的統一黑馬基金，則是集中火力於40檔兼具潛力及穩定性的黑馬股，追求超額報酬。該檔基金也在近日獲得，指標基金獎台灣中小型股票類別中兩座最大獎，包括最佳基金及定期定額的同級最佳。

投資屬性為科技型(T, Technology)的統一奔騰基金，鎖定爆發力強勁的電子股及新興生化科技，抓住新時代科技投資趨勢。近日公布的指標最佳基金獎中，該檔基金在產業股票-科技類別蟬聯最高獎項，並於同類別的定期定額項目，斬獲同級最佳的大獎。

而上述3檔基金，都是由經理人選股的主動型基金。

統一投信台股團隊表示，近期聯準會官員鷹派言論、最新公布的通膨數據降幅不如預期，使台股跟隨美股震盪。但在第一季企業財報公布前，市場仍將維持下半年景氣復甦的看法。市場對基本面強勁的預期，加上類股輪動，使先前表現較弱勢的中小型股，有較大的表現機會。產業方面關注中國解封受惠股，例如旅遊及餐飲等內需股。汽車電子及綠能產業，也具備不錯的投資機會。