在稍早前的一般交易時段，Coinbase大跌4.80%。美國近來公布的經濟與通膨數據意外強勁，加劇投資人對聯準會將進一步提高利率並將維持高利率更長時間的擔憂，周二美股全面重挫，科技等成長型股票表現尤其疲弱。

Coinbase公布2022年第四季營收較前一年度同期暴跌74.7%，為6.291億元，但優於市場預期的5.81億美元。

虧損達5.57億美元，遠遜於前一年同期的獲利8.4億美元。惟經調整後每股虧損2.46美元，優於市場預期的每股虧損2.55美元。

第四季每月交易用戶數（MTU）為830萬個，較前一季的850萬個下滑，但優於市場預估的822萬個。交易額為1450億美元，較上季減少9%，並較前一年同期的5470億美元銳減逾7成。

交易收入季減12%，為3.22億美元，不及市場預估的3.27億美元。

展望2023年第一季，Coinbase預估訂閱與服務收入介於3億～3.25 億美元，而企業重組費用約為1.5億美元。

Coinbase表示，通膨高漲與利率上揚導致加密貨幣市場交易與市值大跌。此外，加密貨幣交易平台FTX去年11月倒閉，亦給市場帶來衝擊。

自2022年6月以來，Coinbase已經兩度大裁員，為了削減支出、保留現金，該公司去年裁員18%，今年1月又裁員了20%。

受加密貨幣價格重挫拖累，該公司股價去年大跌，但今年來已大漲逾75%，反映比特幣今年以來反彈了近50%。

Coinbase財務長Alesia Haas表示，與2022年第四季相比，本季市場已經反彈，他並表示，即使在短短一個月，市場狀況確實出現變化。Coinbase在今年1月就湧進了1.2億美元的交易費收入，且散戶已經重返市場。