長榮航空夏季班表起持續增班，3月27日起北美航線洛杉磯、芝加哥、舊金山將陸續增班，5月15日起將達每周84班，班次規模與疫前相仿；歐洲航線桃園－米蘭航線去年底開航以來，平均載客率達9成以上，自5月15日起將由每周2班增為4班，結合巴黎、倫敦、維也納、阿姆斯特丹、慕尼黑等航點，屆時歐洲航線每周將達到32班。

長榮航空表示，桃園－洛杉磯航線自3月27日起，新增BR06航班每日飛航，由目前每日2班增為每日3班，每周航班數將達21班；桃園－芝加哥航線自5月1日起，由目前每周飛航3班，增為每周飛航7班，天天直飛芝加哥；桃園－舊金山航線自5月15日起，新增BR08航班每日飛航，由目前每日2班增為每日3班，每周航班數將達21班。

5月15日起增班桃園－米蘭航線為每周4班，米蘭是義大利最大的金融與商業中心，其時尚精品、建築景觀、藝文底蘊都獨步全球，而米蘭的地理位置是義大利與歐洲各國往來的門戶，商務、旅遊皆宜。近年台義之間的科技、經濟、貿易及旅遊等方面交流頻繁，自去年開闢米蘭航線後，近幾個月來平均載客率高達9成以上，成為長榮熱門的歐洲航點之一。

長榮指出，目前飛航北美8個航點、歐洲6個航點，無論是航點、航班數均為國籍航空業者之冠。而公司深耕轉機市場多年，在航網規模上極具競爭力與優勢，未來在越太及歐亞2大航網主軸之下，搭配東南亞、東北亞及兩岸航線綿密的航班，除了便利台灣旅客飛往世界各地，也有利於吸引全球旅客來台觀光與轉機。