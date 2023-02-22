設籍新北市65歲以上長者及55歲以上原住民，凡3月1日前至各區衛生所接種疫苗可領價值500元禮劵一份。（新北市衛生局）

新北市疫苗系統第26期今（22）日起至2月24日開放預約。（新北市衛生局）

指揮中心20日起放寬室內戴口罩規定，除了醫療照護機構、大眾運輸2大場所仍須強制戴口罩，新北市衛生局指出，本土疫情仍以Omicron為主流，今開放第26期疫苗預約施打，為加強打氣，特殊身份如設籍本市65歲以上長者及55歲以上原住民，凡3月1日前至各區衛生所接種疫苗可領價值500元禮劵一份。

新北市疫苗系統第26期今（22）日起至2月24日開放預約，時間為每日上午9時至晚上8時，後續接種時間為2月27日至3月5日，對象包括6個月至4歲嬰幼兒BNT第2至3劑、滿5歲至11歲孩童BNT第1至2劑、滿5歲-6歲兒童BNT第3劑(追加劑)、6個月至11歲孩童莫德納1至2劑、滿6歲-11歲兒童莫德納雙價疫苗(BA.4／5)第3劑(追加劑)、12歲至17歲青少年BNT第2至5劑、18歲以上成人BNT第1至6劑、12歲以上青少年及成人Novavax第1至6劑、莫德納雙價疫苗(BA.4／5)第3至6劑(追加劑)。

新北市衛生局表示，因國內現有的BNT疫苗將於今年3、4月到期，鼓勵已接種第1劑、又未滿18歲的民眾盡快預約接種，完成後續劑次接種，提升保護力。