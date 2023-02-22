台灣蛋價飆漲引爆「蛋荒」，成新一波民生危機。國民黨台北市議員游淑慧指出，昨（21）日是農曆2月初2，是土地公生日「頭牙」，同時也是民俗上所謂「龍抬頭」日，許多民眾、企業商號都準備豐盛供品要祭拜土地公。而當日的最大亮點，就是在內湖十四份土地公，康寧里里長鄭秀鳳特別準備了平安蛋送給里民，大家拿到都好開心；鄭說，這些蛋是他過年前就預訂的，讓游直呼真是貼心又有先見之明的里長。

游淑慧昨日在臉書發文表示，當天是農曆2月初2，是土地公生日「頭牙」，同時也是民俗上所謂「龍抬頭」日，許多民眾、企業商號都準備豐盛供品要祭拜土地公，同時補滿財庫祈求好運滿滿。

游淑慧指出，當天早上港湖的土地公廟處處飄香，湯圓、米粉湯、素的、葷的、鹹的和甜的，就連她的早餐也是讓土地公請的，歡迎家裡附近有土地公廟的朋友，記得就近吃碗平安圓。

不僅如此，游淑慧特別強調，當天最大亮點就是，在內湖十四份土地公，康寧里里長鄭秀鳳非常貼心地準備了平安蛋送給里民，這一幕不僅讓她驚呼「居然有蛋！」大家拿到也都好開心。游透露，聽里長說，這些蛋是她過年前就預訂好的，可見真是貼心又有先見之明的里長。