寶格麗（BVLGARI）以古老傳說「銜尾蛇」為靈感創作Serpenti珠寶，今年為歡慶75周年，近日邀請知名多媒體藝術家Refik Anadol在西班牙馬德里Thyssen-Bornemisza國立博物館舉辦Serpenti by Refik Anadol藝術展，以AI與多媒體藝術詮釋Serpenti之美，演繹Serpenti充滿熱情、自由奔放的時尚風情，即起展至4月16日止。

寶格麗在馬德里Thyssen-Bornemisza國立博物館舉辦 Serpenti 75周年展，邀請藝術家演Refik Anadol以AI藝術創作。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti 75周年展廳，藝術家演Refik Anadol以AI藝術勾勒Serpenti珠寶之美。（BVLGARI提供）

1969年美國女星Marisa Berenson配戴Serpenti珠寶登上美國VOGUE雜誌。（BVLGARI提供）

寶格麗歷年來的Serpenti骨董珠寶表，一窺靈蛇創意演化的過程。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti系列珠寶誕生於1948年，首款Serpenti珠寶表從蜿蜒神祕的靈蛇意象中汲取靈感，以精湛的Tubogas技藝詮釋靈蛇圖騰，Tubogas柔軟韌性的金屬表圈如靈蛇般纏繞在手腕上，象徵了蛻變與新生，代表了生生不息的能量。75年來，靈蛇經典符碼成功詮釋每個時代的女性精神，成為女性自由奔放、獨立勇敢的女權象徵，在Serpenti新近釋出的形象廣告中，更以黑白剪影勾勒女性形象，致敬寶格麗Serpenti柔中帶剛之美。

寶格麗歡慶Serpenti珠寶75周年，形象廣告以柔美的女體曲線呼應Serpenti靈蛇神秘蜿蜒的線條。（BVLGARI提供）

寶格麗歡慶Serpenti珠寶75周年，形象廣告以柔美剪影詮釋Serpenti之美。（BVLGARI提供）

寶格麗歡慶Serpenti珠寶75周年，形象廣告以柔美剪影詮釋Serpenti之美。（BVLGARI提供）

即起在馬德里Thyssen-Bornemisza國立博物館登場的Serpenti byRefik Anadol展覽，邀請多媒體藝術家兼導演Refik Anadol操刀，將Serpenti珠寶昇華至藝術層次。Refik Anadol是當今最具代表性的多媒體藝術家，作品在米蘭大教堂廣場、倫敦薩奇美術館 (Saatchi Gallery)等藝術館展出，且屢獲殊榮，他為寶格麗Serpenti珠寶操刀的多媒體藝術作品融入AI科技，帶領觀眾進入結合影音、聲光特效的多媒體情境當中，透過身歷其境的沉浸式五感體驗，與寶格麗Heritage典藏系列精選的Serpenti骨董珠寶作品相呼應，感受Serpenti之美。

寶格麗為慶祝Serpenti珠寶75周年，推出Serpenti by Refik Anadol展覽獨家Blue Heaven頂級彩寶與鑽石項鍊。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti鑽石項鍊與Serpenti SPIGA全鑽珠寶表。（BVLGARI提供）

除了Refik Anadol，寶格麗將攜手合作國際當代藝術家共同創作「Serpenti Factory」，包括Davide Quayola、Daniel Rozin、Sougwen Chung與Cate M等，打造專屬Serpenti的藝術作品，在世界各地包括中國、美國到整個歐洲等地展出藝術家的心血結晶，並透過藝術創意詮釋Serpenti的蛻變，將經典符號化為永恆的魅力。

寶格麗為了慶祝Serpenti珠寶問市75周年，特別為展覽獨家設計獨一無二的Serpenti頂級珠寶項鍊與同款耳環，細節融入Serpenti傳奇與前瞻性的工藝，將神話化為經典。