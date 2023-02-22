桃園市長張善政22日主持市政會議時，有感而發指出，桃園率先給予代理老師全年聘期，受到出乎意料之外的迴響，教育部研擬從新學年開始補助經費，1200月票政策也可望於明天行政院院會上通過，他期勉各局處，規畫市政藍圖務必超前部署，對的事情就該往前走，不用顧慮是不是第一個、會不會太引人注目，希望為桃園開創新格局，讓未來的桃園變得不一樣。

張善政說，代理教師原本沒有全年聘期，市府團隊認為代理教師應該跟其他老師同工同酬，率全台之先給予代理老師全年聘期，在全台各縣市引起很大迴響，超乎意料之外，教育部也表態要檢討相關規定，研擬從今年秋天的新學年開始，由中央補助代理教師全年聘期經費。

張善政也指出，明天早上行政院院會，預計會通過交通部提案的1200月票方案，中央為鼓勵地區性生活圈搭乘大眾交通運輸系統，針對中央運具如台鐵補貼百分之百，地方像是機捷、公車等市內運輸則有不同補助比例，直讚是「睿智的政策」。他提到，前陣子基北北桃在平溪交流平台會議時，大家都認為中央應拉高補助經費，預估交通部的腹案有符合期待，降低地方負擔，比單打獨鬥更好，直言過去規畫時沒有中央補助，如今有補助不無小補。

張善政說，不管中央或地方，要打造生活圈一定要有投資，讓行政區域邊界沒那麼明顯，基北北桃本來就是一個生活圈，國外很多大城市是動則千萬人口的Mega City，國際競爭力和市場上都會有不同格局，基北北桃本來就該是「準Mega City」，除了市民在通勤通學上受惠，近1000萬人口的大生活圈市場，也有利經濟發展運用，強調1200通勤月票絕對是前瞻看法，樂見選前提出政策受到迴響。

張善政說，感謝很多局處同仁為新政策日夜打拚，前幾天晚上8點多到教育局關心，很多同仁仍在繼續加班，坦言新政策是在例行工作之外增加的工作，他對於需要額外加班的同仁表達感謝，也指示各局處首長要注意工作調配，避免勞務不平均，不要只操到少數幾人，務必適度調整。

「桃園市看到應該做的，不管其他人有沒有做過，就努力往前走，對的事情自然會受到其他縣市迴響！」張善政說，桃園市走在前面的格局，非常不容易，勉勵各局處擘劃未來市政藍圖，務必超前部署、想遠一點，不用擔心顧慮是不是第一個、會不會引人注目，該做就要做，且不是只有4年、8年，要想到10年、20年，桃園應該變成甚麼樣子，市政是接力賽，即便屆時可能不在桃園，但規畫的格局會讓桃園很不一樣，希望這一、兩任市政會開創新格局，讓桃園未來在台灣成為不一樣的城市。