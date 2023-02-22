「攝影達人」黃源明今在「漫步在雲端的阿里山」臉書分享他以空拍機拍下劍湖山摩天輪被雲海包圍的夢幻大景，透露要拍到摩天輪被雲霧包圍特殊景象，需事先做好功課，除即時掌握氣象局發布濃霧特報，也要參考太平雲梯即時影像觀察雲海高度，條件成熟了，就能拍到摩天輪矗立在雲海中的美景。

「攝影達人」黃源明今在「漫步在雲端的阿里山」臉書分享他以空拍機拍下劍湖山摩天輪被雲海包圍的夢幻大景。（取自「漫步在雲端的阿里山」∕呂妍庭嘉義傳真）

黃源明說，他因為擔任「茶山水」4校共學攝影課程授課，這幾年常跑草嶺公路往返梅山鄉太和村，每次清晨從國道3號經過古坑路段，看著劍湖山世界的摩天輪在晨曦曙光中閃閃發亮，不只一次在心裡想像：雲海中的摩天輪究竟是什麼樣的畫面？

加上最近台中麗寶摩天輪在雲海中的照片很紅，剛好幾天前清晨都有濃霧特報，黃源明經過事前不斷沙盤推演及場勘，終於一償多年宿願，當無人機穿透雲層，從螢幕上看到雲海中的摩天輪時，他心情非常激動，終於拍到了！

「攝影達人」黃源明今在「漫步在雲端的阿里山」臉書分享他以空拍機拍下劍湖山摩天輪被雲海包圍的夢幻大景。（取自「漫步在雲端的阿里山」∕呂妍庭嘉義傳真）

黃源明建議，只要氣象局發布嘉雲地區清晨濃霧特報，就有很大的機會出現劍湖山摩天輪雲海，但雲海的高度難以從平地判斷，這時就可以從制高點梅山太平雲梯的即時影像來判斷，通常八九不離十，成功率幾乎百分之百，至於沒有空拍機飛行權的民眾，只要到太平雲梯或太平公路36彎，居高臨下，用相機或手機也可以拍到類似效果。