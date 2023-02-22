FH新興企業債ETF目前規模約新台幣178億元，居同類型ETF之最；據統計，過去4年平均配息率4.59%，同樣居投資等級債ETF之冠。

復華投信表示，該ETF追蹤新興市場美元精選信用債券指數，其持債均為投資等級債，配息歷史悠久且穩定。展望後市，由於通膨趨緩、美國升息步入尾聲，建議投資人可在殖利率相對高檔時期進場布局投資等級債券ETF，掌握潛在的債券資本利得及息收機會。

FH新興企業債ETF經理人許忠成指出，該ETF投資標的約7成是投資各新興國家國營企業，另外3成是投資超大型民營企業，其中基金前十大發行人中，除了擁有全球石油儲量前三大的沙烏地阿拉伯國家石油、卡達國家石油外，還擁有各國當地最大的石油公司，其財務健全度等同台灣的中油公司甚至更好，這些公司共同的特色都是屬於國家隊，違約風險低，此外，基金投資標的也包含各國關鍵製造業，譬如印度的信實工業，這些關鍵製造業皆是大到不能倒的公司，強化新興市場企業債投資的安全性。

許忠成進一步表示，以彭博編纂的指數為例，目前新興市場美元投資等級債殖利率約有6%，觀察過去3年及5年期間，新興市場美元投資等級債指數價格波動度皆明顯低於美國投資等級公司債指數，代表其指數價格穩定度高，亦適合納入做為存債的配置標的。