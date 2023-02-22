他運用智慧科技，產出的牛奶果品質穩定，收成完經常銷售一空。（雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

從工程師斜槓樂當農夫的薛榮健。（雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

44歲薛榮健在台南一家科技廠擔任主管職工作，因為小時候喜歡種花種草，為了培養第二專長，下班時間參加勞動部在職進修課程，學習農耕技術，假日兼差當農夫，種植水果新貴「牛奶果」，並運用智慧科技，產出的牛奶果品質穩定，收成完經常銷售一空，不僅為自己加薪，也開啟農業的斜槓人生，讓他很有成就感。

薛榮健年輕時有被裁員經驗，讓他總是思索著培養第2專長，因對農業有興趣，加上自己也有農地，決定從農業領域出發，剛開始在網路自學，後來報名參加勞動部產投訓練課程，5年來陸續上了近20門與農業相關的課程，實力迅速累積，讓他樂當假日農夫。

薛榮健幾年前到越南旅遊，接觸到牛奶果，因為牛奶果營養價值高，而且台灣種植的人不多，看好它的市場價值，決定引進栽種，他利用草生栽培技術、導入環境監測系統與自動澆水設施，從手機縮時影像掌握作物生長狀況，不僅節省巡田時間，在防治上還能對症下藥，這也讓他的牛奶果品質穩定，時常供不應求。

「當農夫讓我有滿滿成就感！」從工程師斜槓當農夫的薛榮健說，感謝產投課程讓他多了一項技能，也為未來退休生活做好準備，他很鼓勵在職朋友多運用政府資源學第二專長，不僅能認識朋友建立人脈，還有機會開創事業春天，未來會持續上課，累積實力，運用所學一步步實現他的智慧農業夢。