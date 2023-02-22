號稱台灣教育人必定參加的「夢的N次方」教師自主研習，將於3月11日、12日在新竹市三民國中登場，活動創辦人、南投縣爽文國中主任王政忠表示，這是夢N第2次在新竹辦理，集合國中小8大領域等全科目課程1次到齊，預計將有全國各縣市計900位教師參加共同築夢。

「夢的N次方計畫」是由教育部國教署支持教師專業成長，由南投縣爽文國中主任王政忠所號召成立，分區辦理教師自主增能及社群，實現「自發、互動、共好」的教師教學專業成長研習活動。

活動創辦人、南投縣爽文國中主任王政忠（左）與主辦地三民國中校長丁淑觀表示，這是夢N第2次在新竹辦理，預計將有全國各縣市計900位教師參加共同築夢。（陳育賢攝）

王政忠說，參加的老師都是自主參加，通常都是利用周末休假日的時間辦理課程，講師絕大部分是一流的教學專家，而「夢的N次方」計畫於2015年推出，全台累計已舉辦46場工作坊，累計近4萬名教師、超過全台1／4的中小學老師參加過，每場平均500人以上參加，扶持超過2400名教師實踐家。

另外，「夢的N次方」更催生過超過300個教師社群，這些都是夢N在這9年協助中小學教師在新課綱之前與未來做準備。

而因應後疫情時代的教學現場改變，2023夢N主軸為「數位協力、實踐分享」，將數位學習TPACK（科技內容教學知識理論）融入課程設計，引領教師科技專業自主提升。

他說，活動課程集合了包括國中小8大領域科目、跨域課程設計、特殊教育及閱讀素養等26個班別，全科目課程1次到齊，目前已有900位教師報名，這些台灣教育的熱血先鋒，繼續在新竹共築教育夢想。

市府教育處長童鳳嬌指出，教育的託付是任重而道遠，市長高虹安所提「新竹好學」教育政策目標，涵蓋智慧教學、雙語教育、就近入學、教師權益與托育幼教等。

透過教師討論交流、相互激勵，分享彼此良好的教學經驗，讓教師專業成長，正是市府與教育學界同心攜手協力的目標，期盼參與的教師都成為新竹地區教育前進的助力。

三民國中校長丁淑觀認為，「夢的N次方」開啟教育夢想的起點，透過工作坊方式以課程分科實作、共備及講座，希望能提升教師專業知能與學生學習成效。

這次研習新竹縣市教師報名踴躍，新竹市政府對此也積極支持，老師獲得支持，孩子就會獲得希望，也才有造夢的可能。透過新竹縣市教師的互動交流、觀摩學習，相信新竹地區的教育風貌能再創高峰。