美國去年10月初對中國祭出最嚴厲晶片禁令，並將中國記憶體晶片大廠長江存儲列入貿易黑名單，使蘋果暫緩採用長江存儲晶片計畫，陸媒指出，該公司現正裁員5%至10%，並將被解僱的員工趕出公司補助的員工宿舍。

根據《財新網》報導，最近長江存儲裁撤5%~10%員工，部分員工有一個月時間可搬家，不然就要向公司支付100萬元人民幣的費用續住。

報導引述長江存儲員工說法指出，大多數部門受裁員影響，但不是每個人都享有住房福利，因此，並非所有員工都被趕出宿舍；受影響的員工則對這安排並不滿意，強調他們不是自願離開公司，希望就宿舍問題與公司協商解決方案。報導提到，長江存儲員工宿舍以折扣價提供主要管理人員和研發人員。

先前也有員工在論壇知乎透露，他在長江存儲工作4年半，買了員工福利房，但被通知裁員後，必須在3年內賠償房價價差，當初公司以市價最高的75萬人民幣算綁定金額，按綁定協議要賠40幾萬人民幣，讓他相當傻眼。

另根據日經亞洲報導，長江存儲2019年開始量產NAND閃存晶片，近年美國大廠蘋果原計畫開始採用長江存儲的晶片，但受美國制裁影響，此計畫腰斬，長江存儲的發展開始停滯不前，建廠計畫因此延後。其位在武漢的第二家工廠2020年動工，計劃投資1000億元人民幣，將產能提高2倍，但目前僅裝電器設備，晶片製造設備安裝工作尚未開始。