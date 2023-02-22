新北市一名26歲黃姓男工程師，昨（22日）獨自前往新店雞心尖山步道健行不慎墜谷，黃男下午2時許自行報案稱自己口鼻都在流血，不記得從哪個登山口上山，警消獲報後趕往搜救，深夜11時許尋獲許男送醫急救，無奈仍於今晨宣布搶救不治。

據了解，黃姓男工程師於22日下午獨自前往新店的雞心尖山步道健行，途中不慎失足墜谷，並自行撥打電話報案，警消於同日下午近2時許接獲黃男報案，黃男稱自己爬山墜谷，口鼻流血，手機電量剩30，沒有行動電源，且不曉得從何處的登山口上山。

警消獲報後，隨即請黃男以手機簡訊定位，但搜救人員根據座標尋找黃男未果，下午4時許經過二次定位，確認黃男的位置於雙峰路山區一帶，並成功找到黃男的機車，經過一番搜尋後，於深夜11時許於山谷中發現骨折及頭部出血的黃男，雖緊急將其送往醫院搶救，黃男仍不幸於今日凌晨4時許宣告不治。

消防局呼籲，從事山域活動時，應事先研擬路線並結伴同行，出發前建議攜帶手機並下帶離線地圖，避免獨自上山、脫隊及分散隊伍的情形發生，以免發生事故無人協助導致錯過黃金救援時機。