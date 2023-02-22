台灣交通亂象連外媒也大肆報導，一位網友分享一條超窄的公車專用道，忍不住吐槽說，公車若能開進這條路算他輸，引起網友們討論，不少人笑歪說直呼，台灣的交通好神奇，想來想去，只有傳說中的「11路公車」可以暢行無阻。

一名網友昨天在臉書社團《路上觀察學院》分享照片說，「這如果開得進來就算我輸！」只見原PO眼前的是一條超級狹窄的「公車專用道」，寬度堪比機車專用道，一側有電線桿，另一側則有圍欄，兩邊都沒有可以延伸的空間。

照片吸引千人朝聖，不少網友留言討論，「這到底哪輛車過得去」、「原來是給騎士公車走的」、「這個要我開我真的不敢開」、「全世界國家的畸形道路不一定有，但在台灣一定找得到」、「台灣交通真的好神奇」、「哈利波特坐的那台伸縮公車可以」、「我能搭開得過去的公車嗎？這太科幻了」。

另有網友吐槽說，誰說所有的公車都很大台，忘記「11路公車」了嗎？不少人看了心領神會，而所謂的11路公車其實指的就是行人的2隻腳，「可能是給11路公車走的」、「11路的公車暢行無阻」。