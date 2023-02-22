法新社報導，波蘭法律正義黨（Law and Justice Party）政府因為在司法改革上與布魯塞爾陷入僵局，在國內外都遭到猛烈批評。在法律正義黨執政下，波蘭在民主規範與媒體自由的國際排名也下滑。

然而，俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭時，波蘭向數以百萬計逃離祖國的烏克蘭人開放邊境，波蘭民眾也排成一列歡迎烏國難民到家中住宿，提升波蘭在國際上的形象。

如同其他波羅的海國家，波蘭迅速成為烏克蘭申請加入歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）的主要支持者，並提供大量武器給烏克蘭，同時成為國際援助的主要過境國。

波蘭也加大軍購力度，今年的軍事預算已增至國內生產毛額（GDP）的4%以上。

法國智庫「賈克迪羅研究所」（Jacques Delors Institute）的麥西克（Lukas Macek）說：「波蘭的反應，無論是政府的立場或是民眾接納難民的態度，都得到非常正面的評價。」

德國外交政策協會（DGAP）副主席尼克爾（Rolf Nikel）表示，這場戰爭也提高了波蘭在北約的地位。

他向法新社表示：「波蘭已成為西方與俄羅斯體制衝突前線的新國家，角色類似冷戰期間的德國。」

「這也強化了波蘭對美國的重要性。」

在某種程度上，波蘭成了多數西方領袖前往烏克蘭首都基輔的停靠點，提供了幫助。

美國總統拜登今天展開到華沙的正式訪問，這是他過去12個月來第2度訪問波蘭。在此之前，他在俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿週年前夕突訪基輔。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）昨天經過華沙搭乘火車前往基輔時，她跟記者說：「面對烏克蘭的衝突，波蘭代表西方的道德與物質邊界。」

她說：「波蘭在支持烏克蘭上做了非凡的工作，這是身為歐洲人的我們應該好好感謝的國家。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120222