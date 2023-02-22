台南謝姓男子前年陪同楊姓友人到台南七股談判，對方持電擊棒毆打楊，謝啟文見狀取出鋼管槍，與對方拉扯過程中擊發，張男遭槍擊致死，一審依殺人等罪將謝男判處無期徒刑，二審認為謝男是間接故意殺人、非預謀或蓄意殺人改判18年，最高法院駁回上訴定讞。

男子謝啓文是楊姓男子的同居人之女的男友，他與楊男一同工作，但楊因細故與張姓男子不合，相約在2021年9月29日晚上在台南市七股區一處空地處談判，楊男在當天開車搭載謝啓文到達該處，張隨後也抵達到場。

張姓男子下車並持電擊棒追打楊男，楊男呼喊求援於謝啓文，謝啓文將金屬槍管（槍膛內有霰彈1顆）及金屬撞針組合成鋼管槍朝向張男，張見狀後欲奪取鋼管槍，爭奪過程中，謝男擊發霰彈底火，致槍膛內之霰彈朝向張的右上腹擊發，致張男休克死亡。

台南地方法院一審將謝男依殺人等罪判處無期徒刑，台南高分院二審認為，謝男是間接故意犯罪，與一般預謀、蓄意而殺人情形有別，且他也願意與100萬元和解，將他依殺人罪改判18年，非法持有非制式手槍罪判刑6年，合併執行18年，檢方提上訴，遭最高法院駁回。