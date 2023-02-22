擅長以黑色幽默手法諷刺時政的《南方四賤客》（South Park）這次把腦筋動到哈利和梅根身上，好好挖苦了他們一番。而卡通火力全開，加上傳言不斷，兩人終於忍不住透過發言人，駁斥他們打算控告《南方四賤客》的傳聞，並痛批那是無聊並毫無根據的。
據《新聞周刊》（Newsweek）和《每日郵報》（Daily Mail）21日報導，《南方四賤客》在名為「全球隱私之旅」（Worldwide Privacy Tour）那集卡通中，連連諷刺哈利和梅根，為了王子的新書《哇》（Waaagh），馬不停蹄地展開宣傳。
而卡通播出後，不斷有報導說，41歲的梅根對慘遭挖苦感到「沮喪和心煩意亂」。這時有位王室評論員宣稱，梅根夫婦打算提告。不過，如今哈利夫妻的發言人卻徹底推翻了這說法。
至於梅根究竟是不是因為卡通挖苦，而感到「沮喪和心煩意亂」，兩人則未發表評論。事實上，王室評論員肖恩（Neil Sean）前一天才告訴福斯新聞（Fox News）說，哈利和梅根的法務代表團隊表正密切關注《南方四賤客》卡通系列，看有沒有對他們再發動攻擊。
《南方四賤客》在上星期播出的卡通中，描述了年輕的「加拿大王子和王妃」一方面大聲懇求要隱私，另一方面又猛博人眼球，要關注，忙著為王子的回憶錄四處宣傳。而主角「屎蛋」（Stan）則直稱他們為「蠢王子和他的笨老婆」（dumb prince and his stupid wife）。至於另一名主角「凱子」（Kyle）則抱怨，王子和王妃的私人專機就停在他們家外。
據說梅根對自己在卡通中被尖酸地稱呼為「姐妹會女孩」（sorority girl）、女演員、網紅和受害者覺得很沮喪，並心煩意亂。也因此，梅根很惱火，根本拒絕收看。
文章來源：Prince Harry and Meghan break their silence on THAT South Park episode to blast 'boring and baseless' reports that they're planning to sue - but DON'T address claims Duchess is 'upset and overwhelmed'
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