《南方四賤客》（South Park）猛虧 哈利梅根忍不住說話了

擅長以黑色幽默手法諷刺時政的《南方四賤客》（South Park）這次把腦筋動到哈利和梅根身上，好好挖苦了他們一番。而卡通火力全開，加上傳言不斷，兩人終於忍不住透過發言人，駁斥他們打算控告《南方四賤客》的傳聞，並痛批那是無聊並毫無根據的。

據《新聞周刊》（Newsweek）和《每日郵報》（Daily Mail）21日報導，《南方四賤客》在名為「全球隱私之旅」（Worldwide Privacy Tour）那集卡通中，連連諷刺哈利和梅根，為了王子的新書《哇》（Waaagh），馬不停蹄地展開宣傳。

而卡通播出後，不斷有報導說，41歲的梅根對慘遭挖苦感到「沮喪和心煩意亂」。這時有位王室評論員宣稱，梅根夫婦打算提告。不過，如今哈利夫妻的發言人卻徹底推翻了這說法。

《南方四賤客》（South Park）猛虧 哈利梅根忍不住說話了

至於梅根究竟是不是因為卡通挖苦，而感到「沮喪和心煩意亂」，兩人則未發表評論。事實上，王室評論員肖恩（Neil Sean）前一天才告訴福斯新聞（Fox News）說，哈利和梅根的法務代表團隊表正密切關注《南方四賤客》卡通系列，看有沒有對他們再發動攻擊。

《南方四賤客》在上星期播出的卡通中，描述了年輕的「加拿大王子和王妃」一方面大聲懇求要隱私，另一方面又猛博人眼球，要關注，忙著為王子的回憶錄四處宣傳。而主角「屎蛋」（Stan）則直稱他們為「蠢王子和他的笨老婆」（dumb prince and his stupid wife）。至於另一名主角「凱子」（Kyle）則抱怨，王子和王妃的私人專機就停在他們家外。

據說梅根對自己在卡通中被尖酸地稱呼為「姐妹會女孩」（sorority girl）、女演員、網紅和受害者覺得很沮喪，並心煩意亂。也因此，梅根很惱火，根本拒絕收看。