韓國女星朴敏英擁有女神級外貌，加上過去曾在《成均館緋聞》、《金秘書為何那樣》、《她的私生活》等多部熱門韓劇中精湛演出，深受到大批海內外觀眾喜愛，但在事業巔峰之際卻被爆出與富商姜鐘賢交往，對方甚至因涉嫌挪用公款和不法交易而被警方逮捕，兩人的戀情也因此告吹。而不久前才傳出朴敏英因前男友的不法交易遭到檢方傳喚，沒想到近日又傳出她的前男友姜鐘賢已被檢方拘留起訴。

根據韓國媒體的報導，姜鐘賢涉嫌利用自己身為某虛擬貨幣交易所實控者的身份，夥同妹妹挪用眾多相關公司的資金，還通過非法的資金交易來操縱股價，造成多名民眾受騙。而姜鐘賢去年10月爆出與朴敏英交往時，朴敏英的姊姊也被爆出在姜鐘賢底下的公司擔任外部理事，因此男方的犯罪前科曝光後，朴敏英也火速切割宣布分手，朴敏英的姊姊也宣布辭去相關公司外部理事一直試圖撇清關係，但朴敏英與姊姊仍因姜鐘賢而受到牽連，不久前遭到檢方傳喚配合調查，姜鐘賢本人則是確定遭到拘留起訴。

事實上，朴敏英在與朴敘俊拍攝《金秘書為何那樣》時曾一度傳出緋聞，但沒想到後來卻爆出朴敏英實際上是與富商姜鐘賢交往，而對方還被挖出曾因詐欺入獄2年半，讓朴敏英即使火速切割仍形象大傷，甚至傳出她因此暴瘦不少，如今前男友確定遭到拘留起訴，也令粉絲們替她感到不捨，也十分擔心她是否會再受到牽連。