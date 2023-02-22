驚吐真心話？拜登「毀滅台灣計劃」脫口而出 白宮內線全說了 @ChinaTimes ​

前立委蔡正元引述美國廣播節目主持人嘉蘭尼克森在推特上的爆料，稱美國總統拜登曾透露有「毀滅台灣計畫」。對此，外交部反駁消息來源未經查證，是有心人士刻意放大，企圖破壞台美關係，不過網友看完後反而更起疑，不解為何外交部以推測的方式回應此事。

蔡正元昨（21）日在臉書引述嘉蘭尼克森的爆料，稱有白宮內線消息透露，當拜登被問到有什麼是比「新保守烏克蘭方案」還要更具災難的事情時，當場回應「等到你看到我們的『毀滅台灣』的計劃時就知道了」，引起各界討論。

外交部今日指出，該消息來源未經查證，以近年美國高層展現對台海和平穩定的支持來看，此事絕非事實；更稱有心人士刻意放大疑美論與反美論，傳播不實資訊見縫插針，企圖破壞台灣民眾對美國的信心，破壞台美關係。

相關訊息引起網友在《中時新聞網》、雅虎新聞、PTT等平台討論，質疑「為什麼是台灣外交部出來澄清？」「請問外交部有查證嗎？怎麼知道是假的？」「外交部對台灣生死存亡的大事，是用推測而不去查證是否真假？駐美辦事處的人都在休假而不能查證嗎？」

也有許多人說「基本上政府駁斥的消息，經過一段時間後就會被證實，打臉菜政府」、「美國人自己都講了，第一時間先炸台積電」、「美國就是不希望兩岸和平共處，台灣人會不知道嗎？」「如果老美沒有毀滅台灣計畫，那為何一直讓米國議員高官訪問台灣，又一直賣防衛性打巷戰武器給台灣？」