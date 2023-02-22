前旅美大聯盟球星王建民遭台南知名醫美女醫師蕭嘉蓉的醫生老公王文哲控告兩人不當往來，一起出遊及互傳訊息，因此求償精神賠償1000萬元，台南地院去年底審理，認王文哲所提證據已逾追訴時效，加上全案沒有積極證據能證明兩人逾越正常社交範圍，判王建民、蕭嘉蓉免賠。

在台南頗具名氣的皮膚科醫師蕭嘉蓉，與同為耳鼻喉科醫師的丈夫王文哲，原本一起開設聯合診所，但蕭發現丈夫外遇偷吃2名女患者，向丈夫與女病患提告求償1000萬元，並訴請離婚，一審判王文哲與外遇2女連帶賠350萬元給蕭嘉蓉。

蕭2020年帶小孩搬出雙方共同住所，王文哲主張，夫妻分居後，他2021年1月間因思念子女，打開家用照片隨身碟，發現蕭與王建民在2014年底到2015年11月間使用Viber通訊互訴愛意，2014年12月到2015年初還曾相約到台南漁光島、高雄等地出遊，他認為這已超出正常社交，侵害其配偶權，因此向妻子及王建民連帶求償1000萬元。

蕭嘉蓉反駁指出，她與王建民於2014年12月間因醫美治療而認識，夫婿與子女因此與王建民熟識，二人基於醫病、球迷與球員及朋友間的正常往來，未逾越一般社交範圍。

她主張，丈夫與許女及李女發生婚外情，經她另案訴請賠償，夫婿為了反擊她，將她與王建民2人過往通訊內容斷章取義或惡意扭曲，且丈夫所提證物為不法盜取她的通訊紀錄所得，應無證據能力，且自2015年間取得該通訊內容，至2021年4月提起訴訟，已逾2年時效。

王建民也辯稱，他經友人介紹向蕭嘉蓉求診，因而認識蕭嘉蓉夫妻，與兩人的子女熟識，他與蕭嘉蓉的通訊對話，純屬朋友閒聊，毫無傾訴愛念之意，返國期間與蕭嘉蓉見面均為醫療目的，趁就診空檔短暫外出，也無曖昧舉止，未逾越正常社交範圍，是王文哲曲解二人正當往來。

台南地院勘驗王文哲提出隨身碟載具，包括對話裁圖、王建民美國紐澤西州電話號碼等，認為王文哲取得該通訊資料時間應於2015年10月至11月間，知悉被告二人間的通訊往來時起，至2021年4月提起訴訟，顯已逾侵權行為請求權2年時效，且無具體證據認定2人間有何男女情愫或親密交往舉止，已逾越一般社交行為的範圍，原告主張被告二人往來已達侵害其配偶權之程度，並不可採信，去年底判王建民與蕭嘉蓉2人未侵權，不必賠償。