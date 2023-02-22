近日雞蛋價格再度追平歷史高點，全台也不易購買到蛋，未料副閣揆鄭文燦日前視察民情，卻上演一場所到之處盒裝蛋滿架的浮誇滿蛋秀，引發批評。民進黨本命區高雄民怨也隨著蛋價高漲，其中有人怒轟政府跟民眾脫鉤很大，並強調欲哭無淚，只能「已拖待變，等待變天」。

《中天新聞》深入民進黨本命區高雄街訪，發現民怨隨著蛋價高漲。有位中年男子表示，在高雄不會買不到蛋，但確實明顯比較貴，並認為現在政府跟民眾脫鉤很大，痛批那群人活在象牙塔裡，有自己的利益，老百姓跟他們差距很遠。他更表示，不只蛋貴，物價漲很兇，一千塊根本不能買什麼東西，兩天就花完了。

該名男子更以欲哭無淚形容現況，認為老百姓現在的苦不僅是通貨膨脹，還有低薪、司法等各方面，「能怎樣呢？只能已拖待變，等待變天」。他強調，內心很賭爛加無奈，並呼籲政府官員要憑良心，不要只想搞錢、搞權，要想想老百姓。

此外，許多民眾也紛紛喊話政府，「希望有作為一點，解決民生問題，大家都會吃蛋」、「不要漲那麼高，百姓薪水沒漲，東西都在漲」。有位阿伯則透露，聽說家裡附近超商連要做茶葉蛋都無法，並無奈表示蛋若貴就只能少吃了。