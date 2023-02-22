國民黨資深顧問趙春山日前隨國民黨副主席夏立言在大陸展開為期10天的交流對話、關懷民生之旅，17日返回臺灣。趙春山接受中共官媒《環球時報》專訪時表示，不要認為大陸喜歡打仗，也不要認為臺灣人民喜歡打仗，此行訪陸感覺到兩岸民眾都會從中華民族的整體利益出發來看兩岸關係，都希望讓戰爭遠離兩岸國人居住的土地。

趙春山說在這次參訪過程中，發現大陸不管是中央或地方領導，都是本著務實又務虛的原則處理對台問題，且充滿戰略自信，有戰略定力。很多地方一把手都在福建、浙江這些沿海地區待過，對臺灣非常瞭解，都算是知台派。而且他們各有專長，氣質和待人方面真的令人耳目一新。

趙春山表示，夏立言此行的第一大目的，是希望能夠與中共二十大新領導班子建立國共高層交流對話管道。在這方面收到一些效果，國共高層進行這樣的相互瞭解是非常重要的。與過去馬英九時期相比較，之後國民黨一些領導人在某些方面的說法曾引起大陸的疑慮。藉由這次訪問，可以澄清一些疑慮，向大陸具體表明國民黨的大陸政策是不會改變的。

趙春山在行程當中曾透露大陸方面歡迎綠營人士到大陸看一看，被問到民進黨會登陸嗎？趙春山稱，一些人認為，這是大陸對台統戰，但是從歡迎綠營人士來訪問這個說法，看到大陸不僅是交朋友，而是進一步到化敵為友。「當然，主要條件是反台獨，能夠接受九二共識，畢竟道不同不相為謀。所以，現在民進黨當局應該沒有登陸的可能，因為他們還有台獨黨綱，還是不接受九二共識。」但是對於很多主張兩岸和平、接受九二共識及反台獨的其他綠營人士，趙認為是打開了這個門戶。

趙春山認為，對內，民進黨還是基於選票考量，一方面要凝聚所謂基本教義派的支持，這是基本盤。但同時民進黨也清楚抗中是不足以保台，所以也希望以有限的開放爭取中間選民的支持。當然，民進黨受到美國的影響，無論完全開放也好，有限開放也好，都要考慮到美國的態度，過於開放可能會引起美方疑慮。這次夏立言到大陸，就有西方媒體說，華盛頓政治圈裡有人對國共友善交流很不舒服，可以想像美國的態度會影響到蔡英文的兩岸政策。