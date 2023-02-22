為提供友善婚育生養環境，新竹市政府已自2019年開辦定點臨托服務，為讓年輕爸媽有喘息時間，市長高虹安22日再宣布，今年4月將在婦女館增設夜間及假日臨托服務，讓家中育有6個月至6歲幼童的家長依需求預約使用，享受安心托兒服務，歡迎有需求且符合資格之市民多加利用。

市長高虹安表示，為鼓勵生育及創造友善生養環境，她上任後積極推動0至6歲兒童的照顧服務提升工作，以減輕家長的負擔。

目前竹市提供定點臨托是平日，周一至周五的白天時段，為了擴大提供育齡階段父母達到減壓的照顧服務，預計4月在婦女館開辦平日最晚可至8點以及例假日的臨托服務，透過延長服務時間的方式，以滿足父母的托育需求，提供安心、安養的幸福城市。

社會處長李季縈指出，在養育孩子過程中，照顧者常面臨工作、侍親及育兒等蠟燭多頭燒的狀況，有時侯剛好遇到有重要處理事情時，還找不到人幫忙照顧孩子的窘境，而定點臨時托育服務即是提供照顧者的好幫手，也提供家長暫時喘息服務。

因此除了原有的居家保母及托嬰中心可提供臨托服務外，市府在婦女館及南勢社會福利館各設置定點臨托，讓家長在需要喘息時有安心的托付地點，並依需求預約，享受安心托兒服務。

使用定點臨托的新住民藤原小姐表示，婚後從日本帶著幼兒與先生回台灣定居，為了能更快融入台灣的生活，特地去學習中文，當初為了上課找不到臨時送托幼兒的地方傷透腦筋，剛好看到市府有提供定點臨托之服務，特地透過友人詢問是否可送托，很快的解決了燃眉之急，雖然語言無法溝通，但透過比手畫腳及托育人員的悉心照顧，也讓幼兒與托育人員建立了良好的依附關係。

社會處說明，目前定點臨托的托育時間為每周一至周五上午9時至下午5時每次至少2小時，4月起將增加平日延長至晚間8點，以及假日臨托。每小時收費為200元，每時段最多收托4名兒童，有臨時托育需求的家長，歡迎在托育日前3個工作日電話預約。

東區定點臨托（婦女館－衛生社福大樓8樓）承辦單位為新竹市嬰幼兒保育學會，電話：03-5253282。北區定點臨托（南勢社會福利館3樓）承辦單位為台灣幼兒早期教育協會，電話：03-5232033。或電洽社會處婦女兒童少年福利科03-5352106。