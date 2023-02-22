大陸官員弔唁星雲法師代表團無法赴台，陸委會表示是由於大陸方面未依循以往已建立的機制申請，並稱大陸借此事「刻意進行政治操作」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（22日）在例行記者會中反批，民進黨當局與台獨媒體自由時報唱雙簧，才是不折不扣的「刻意進行政治操作」。

朱鳳蓮表示，大陸代表團此次準備赴台，目的單純，就是弔唁星雲法師。為此，弔唁團38人在佛光山協助下循正常途徑統一辦理赴台手續，提交人員名單、行程和相關申請表。但是，陸委會卻節外生枝，無端提出所謂「希國台辦能夠先循既有聯繫機制聯繫陸委會」的要求，蓄意製造障礙。

朱鳳蓮直言，眾所周知，由於民進黨當局不承認「九二共識」，國台辦與台灣陸委會這些年沒有接觸交往，而且此次大陸弔唁團赴台根本不涉及國台辦與陸委會之間的人員往來，陸委會提出上述要求顯然有其政治意圖和算計。司馬昭之心，路人皆知，是誰在「刻意進行政治操作」，答案是很清楚的。

朱鳳蓮指出，就在2月11日大陸弔唁團準備出發赴台之際，當天出刊的台灣《自由時報》大幅報導弔唁團赴台被拒，甚至詳細公開弔唁團中12名大陸公職人員的姓名和單位信息。「如果沒有民進黨當局的背後操作，這家綠營喉舌媒體怎麼會得到這些信息？」

朱鳳蓮斥責，這樣的惡意操弄，就是典型的民進黨當局「刻意進行政治操作」。陸委會事後還辯稱，不知道大陸方面這次是以「弔唁團」的名義赴台，不知道弔唁團計劃「團進團出」。這樣的謊言，不值一駁。

朱鳳蓮指出，《自由時報》為了給民進黨當局粗暴拒絕大陸弔唁團赴台找藉口，竟然不惜造謠嫁禍。來自星雲法師家鄉的弔唁團成員、揚州市副市長，在赴台相關申請中光明正大如實填報目前職務。《自由時報》竟然公開造謠，指責她「捏造身份」、以「江蘇省台辦人員」名義提出申請。日前，已經有媒體以真實文件資料佐證，揭露《自由時報》這一虛假消息，指出其造謠汙衊就是「企圖用又一個謊言為民進黨當局圓謊」。

朱鳳蓮表示，聯繫前面講到的情況，民進黨當局與這家「台獨」媒體上演的這場雙簧，就是不折不扣的「刻意進行政治操作」，完全暴露了民進黨當局決意粗暴阻擋大陸弔唁團赴台的真實面目。

朱鳳蓮呼籲，大陸奉勸民進黨當局和島內「台獨」媒體，不要再做這些自欺欺人的虧心事，不要再做不得人心的事，任何「刻意進行政治操作」的伎倆，最終都要露餡，也注定失敗。