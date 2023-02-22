蔡英文總統今天主持新任官員宣誓典禮，除了內閣改組已上任的部次長外，今天宣誓人員還包括內政部空中勤務總隊總隊長井延淵、國防部全民防衛動員署署長白㨗隆、駐貝里斯大使徐儷文，以及公平交易委員會委員辛志中、顏雅倫、李師榮。

新任行政院、總統府、國家安全會議、國家安全局政務人員及駐外大使今天舉行宣誓典禮。由蔡英文總統任監誓人，宣誓人由行政院政務委員鄧振中帶領宣讀誓詞，蔡英文隨後也逐一向宣誓人致意，副總統賴清德、行政院院長陳建仁及總統府祕書長林佳龍等人都在場觀禮。

今天宣誓人員包括：國安局局長蔡明彥、國防部副部長王信龍、總統府副祕書長張惇涵、國安會副祕書長劉得金、行政院政務副祕書長何佩珊、內政部政務次長花敬群、吳容輝、外交部政務次長李淳、財政部政務次長阮清華、李慶華、教育部政務次長劉孟奇、林明裕、法務部政務次長陳明堂、蔡碧仲、經濟部政務次長曾文生、交通部政務次長陳彥伯、胡湘麟、勞動部政務次長李俊俋、王安邦。

還有農委會副主委陳添壽、陳駿季、衛福部政務次長王必勝、環保署副署長王雅玢、文化部政務次長李靜慧、王時思、數位發展部政務次長闕河鳴、李懷仁、國發會副主委游建華、施克和、國科會副主委林敏聰、陳儀莊、陸委會副主委梁文傑、金管會副主委蕭翠玲、海委會副主委兼海巡署署長周美伍、副主委洪文玲、僑委會副委員長阮昭雄、退輔會副主委李文忠、姜振中、原民會副主委谷縱•喀勒芳安、林碧霞。

其他人員包括：客委會副主委周江杰、工程會副主委顏久榮、葉哲良、主計總處副主計長蔡鴻坤、行政總處副人事長李秉洲、故宮博物院副院長黃永泰、原能會副主委林立夫、空中勤務總隊總隊長井延淵、國防部全民防衛動員署署長白㨗隆、健保署署長石崇良、海委會海洋保育署署長黃向文、駐貝里斯大使徐儷文、公平會委員辛志中、顏雅倫、李師榮。