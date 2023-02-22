高雄楠梓國中有家長反映，總在校門口的花圃聞到濃濃尿騷味，校方調閱監視器發現，竟是楠梓清潔隊垃圾車司機釀的禍，該司機多次在通學步道花圃隨地亂尿尿，尿騷味也瀰漫在校門口。楠梓國中也出面回應，表示日後會請晚間的保全盯緊司機；另外高市府環保局也將對該名垃圾車司機依法懲處。

楠梓國中有家長反映，學生每天打掃學校通學步道花圃時，總能聞到陣陣尿騷味，且清掃完後，隔天又會有尿騷味出現，原本以為是流浪狗亂尿尿，校方架設攝影機監控後，竟然發現凶手是身穿制服的清潔隊垃圾車司機。

據了解，該名清潔隊垃圾車司機因年紀稍長，時常有尿急的情況發生，因此，他都會利用收運垃圾空檔，走到楠梓國中通學步道花圃小便。

楠梓國中表示，清潔隊員是在晚上時間會穿越馬路到校門的草叢尿尿，經過詢問打掃該區域的學生後，學生表示沒聞到尿騷味，所以目前學校將會請保全利用晚間值班的時間加強巡邏，只要晚間9點半時到垃圾車來時，就會請保全前往草叢查看垃圾車司機有沒有下來尿尿，也會責請校工沖洗花叢，減少異味。

楠梓國中也表示，校方也是因為媒體報導才知道這件事，近期並沒有師生有聞到異味而向校方反映；目前學校正在爭取經費在被當廁所的人行道架設錄影機，也維護通學步道平日的安全。而環保局對此也將會依法懲處該名清潔隊垃圾車司機。