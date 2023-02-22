嘉義縣長翁章梁率團到歐洲參訪，20日安排到捷克首都布拉格取經，並與捷克台灣商會代表餐會交流。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁率團到歐洲參訪，20日安排到捷克首都布拉格取經。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁率團到歐洲參訪，20日安排到捷克首都布拉格取經，並和捷克台灣商會代表餐會交流，由於捷克眾議院議長艾達莫娃下月將率團訪問台灣，包括舉行「第18屆台捷經濟會議」等，翁章梁也當場邀請捷克商會代表來嘉義，表示會依捷克代表團廠商的屬性與需求，協助量身規畫所需的企業拜訪行程，邀請訪問團前往嘉縣，尋求搭建起未來合作契機。

縣府參訪團隊到捷克首都布拉格取經，至捷克科技大學自動化中心、捷克航太中心、primoco 公司與產學界就智慧機械暨航太科技等相關領域交換意見，並和捷克台灣商會代表共進午餐進行B2B交流，期待雙方在產業與學術上，能以各自專長及商業互補模式，一起找到國際間可發揮的空間與機會。

嘉義縣長翁章梁率團到歐洲參訪，20日安排到捷克首都布拉格取經。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁率團到歐洲參訪，20日安排到捷克首都布拉格取經。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

縣府指出，捷克身為西歐國家生產後勤基地，在工具機、汽車暨零配件、航太科技等產業具有深厚基礎，為因應產業升級，捷克政府積極導入工業 4.0 ，近年來並加強與台灣在應用科技研發上合作。

而嘉義製造產業基礎深厚，進入工業4.0時代，嘉義扮演著不可或缺的角色，包括馬稠後產業園區、大埔美精密機械園區都是重要基地，藉由本次參訪，瞭解工業機械自動化、A I、擬真模式和人與機械一起共同作業的環境等層面應用，也期待未來加強捷克與台灣產學間的交流，並推動產業永續經營。

翁章梁也在臉書分享，與前工商部次長及捷克商界午宴時，得知他們有些人即將於3月隨捷克眾議長來台訪問，他邀請他們到嘉義來，對方也接受邀請，幾位捷克商界人士會來訪亞創中心，翁章梁也當場泡阿里山咖啡及茶給他們喝，他們非常喜歡。