DIGITIMES研究中心指出，因電動車與太陽能發電市場需求強勁，2022年全球IGBT在供應端產能有限狀況下，整體供需缺口達13.6％。觀察近年全球IGBT業者產能增長情況，可依中國大陸與國際業者分為2階段。

DIGITIMES研究中心指出，因過去全球IGBT市場相對供需平衡、競爭格局不易變動，實施激進擴產可能面臨供過於求、致使產品訂價下滑風險，因而國際業者對相關擴產計畫向來較保守。

然而，中國大陸因IGBT晶片自給率低、急需國產替代趨勢下，全球恰逢晶片短缺情境，導致英飛凌、三菱、富士電機等中國大陸市場主要IGBT晶片供應商相繼供不應求，使2021～2023年成為由中國大陸業者主導局勢。

中國大陸IGBT業者趁勢透過低價、及時客戶服務與穩定的供應鏈，成功打進下游客戶，並逐漸拉升產能以提高市占率。而在新能源車、發電與儲能裝置等龐大的終端市場需求牽動下，國際業者也紛紛加入IGBT擴產行列，預期主要投產時間落在2023～2025年。

展望2023年，全球IGBT業者產能持續擴張，加上經濟陰霾恐導致電動車市場增速走緩，其餘IGBT相關應用中，僅新能源發電新增裝機量動能明確，故2023年全球IGBT供給恐將轉為供給過剩2.5％，目前短缺現象逐漸邁入尾聲。