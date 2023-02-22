路透社表示，日本大公司當中，製造業在本月的信心程度為負5，跟元月負6不相上下。同時，服務業雖是正17，但已經連兩個月都走低，與去年12月曾創3年新高的正25相較，明顯掉了不少。

其中，日本從事電機、汽車以及運輸設備等業者最悲觀，應該與汽車產量減少以及車用晶片還是不夠用有關。同時，許多大日企也不滿能源與大宗物資價格大漲，還有日圓匯價走貶，在進口花費狂增下，營運成本被墊高。

有家金屬加工日商指出，自己無法將不斷上漲的原物料、天然氣以及電費等成本轉嫁給客戶。再加上員工薪水也在增加，在在壓縮獲利空間。另家機具製造日企表示，俄烏戰爭還在進行，造成能源價格無法大降。同時，通膨大漲還有利率增加也都讓民眾不愛消費，企業也不願大手筆投資。

受訪者當中，一家運輸公司則認為，就是因為新冠病毒、造成晶片短缺、日圓疲弱、原物料上漲、烏克蘭危機以及燃料和農作物都不夠，不利物流業與製造業正常運作。

日本央行上次出具的短觀報告也指出，受到成本大增以及全球需求趨緩影響，日本大型製造業者在去年最後1季的悲觀氛圍，已經下滑至近兩年來新低。上季日本GDP雖不至於衰退，但缺少日企投資下，反彈幅度卻低於預期。