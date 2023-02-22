土耳其及敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，釀成嚴重傷亡，衛生福利部7日起開放捐款專戶，今（22）公布最新統計，截至21日下午5時止，共接過18.5萬筆捐款，金額突破10億元。

土敘邊境6日發生強震後，行政院責成衛生福利部成立土耳其賑災專戶，民眾可透過金融機構匯款、ATM、網路銀行、臺灣行動支付、郵政劃撥等方式，亦可透過四大超商捐款。

衛福部今天表示，截至2月21日17時止，總計接獲捐款18萬5293筆、10億964萬餘元。衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐表示，土耳其賑災專戶預計開放至3月6日，近期捐款雖有減緩趨勢，但仍有持續增加，是否提前結束專案，將依外交部計畫而定。

衛福部表示，有意願捐款的民眾可透過以下方式進行捐款：

（一）臺灣銀行：捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」。自動櫃員機（ATM）、網路銀行、臺灣行動支付（臺灣pay）轉帳、臨櫃存款。

（二）金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

（三）郵政劃撥：帳號50269506「中華郵政股份有限公司南港昆陽郵局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

（四）四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK．go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。