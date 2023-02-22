香港男星谷德昭昔日演出電影《食神》中一角「唐牛」，圓潤身材的形象深植觀眾心中，近日他友情演出的賀歲片《毒舌大狀》創下破億港幣的票房佳績，片中他一身帥氣西裝，雙鬢已白，演出大律師「TK何」，但以往招牌胖胖身形截然不同，爆瘦模樣震驚許多網友。

谷德昭一開始以編劇身分入行，後來獲周星馳賞識，兩人合作拍下了《破壞之王》、《國產凌凌漆》等多套經典電影，其中谷德昭在《食神》中飾演「唐牛」一角，深受觀眾喜愛，豐腴身形常留觀眾記憶中。豈料，最近他突然爆瘦，一度令大家擔心他生病了，不過其實是因為他已經持續減肥一段時間，激瘦22公斤，身形變得相當挺拔，在新片《毒舌大狀》穿上合身西裝，扮演大律師，不僅給人耳目一新的感受，他也為票房帶來亮眼的表現。

其實，谷德昭當年在迎來事業高峰沒多久，就接到兩位親人傳來的自殺噩耗，他的母親於2006年疑因長期病患而厭世。沒想到尚未從喪母之痛走出的他，其20歲侄子亦因情緒問題自殺。面對親人相繼離開，對谷德昭造成很大的打擊，更令他一度患上憂鬱症，完全封閉自己。

所幸的是，在谷德昭最低潮的時期，女友林子萱依舊不離不棄。谷德昭更因為此事而了解到患上思覺失調的嚴重性，於近年與侄女谷祖琳一同成立相關機構「思覺基金」，透過分享自身經歷，幫助受情緒困擾的患者走出陰霾，令外界對情緒疾病有更多認識。

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