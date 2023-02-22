衛福部2月4日預告「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，再引起「波波牙醫」爭議，然而新公布的草案針對國外學歷實習名額通篇未提及總量管制及人數上限限制，為此國民黨立委王鴻薇、本土小牙醫聯盟林元敏教授共同召開記者會，要求每年固定開放實習名額，不應為波波牙醫大開後門。

衛福部2月4日預告「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，然而新公布的草案針對國外學歷實習名額通篇未提及總量管制及人數上限限制。立委王鴻薇（中）、本土小牙醫聯盟教授林元敏（左二）22日召開「時中選完偷修法！？王鴻薇偕牙醫反對衛福部為波牙醫開後門」記者會，要求每年固定開放實習名額，應為牙醫生總人數十分之一，不應為波波牙醫大開後門。（劉宗龍攝）

王鴻薇與林元敏今共同召開記者會，高喊「抗波保台，反對為波波牙醫開後門」。王鴻薇表示，去年衛福部就曾想要幫這些波爸波媽大開方便之門，引起相當大的反彈，之後才不了了之，當時代表民進黨選台北市長前衛福部長陳時中，還告訴大家說，「他是關後門的人」，結果選完了就偷偷修法，不只是開後門而已，根本是開大門走大路，對台灣牙醫界傷害很大，無論醫師、學生，無疑都是一記重重的打擊。

林元敏表示，對於草案內容，衛福部有很多細節沒有規劃清楚，希望衛福部可以在草案中的第六條與第九條增加名額上限，不得超過任何一所國內一所牙醫的招生人數；我國牙醫系每年招生名額為391人，現行的50名已超過國內學生人數的1／10。

林元敏指出，對於現在還有400多人在排隊等實習，是因為現行的「選配分發處理原則」有問題，根本是全世界最奇怪的排隊制度，此制度讓今年成績排序在後、未能錄取的國外畢業生，明年可優先分發，明年度的畢業生即使考榜首，也必須等到前一年的人分發完畢，有剩下的名額才能分發。制度本身並不符合「擇優錄取」的競爭法則；讓國外的醫生回來，當然是希望有行醫經驗、畢業自優秀學校的醫生可以將經驗帶回台灣行醫，希望至少有牙醫師執照再回台執業。

衛福部2月4日預告「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，然而新公布的草案針對國外學歷實習名額通篇未提及總量管制及人數上限限制。立委王鴻薇（右）、本土小牙醫聯盟教授林元敏（左）22日召開「時中選完偷修法！？王鴻薇偕牙醫反對衛福部為波牙醫開後門」記者會，要求每年固定開放實習名額，應為牙醫生總人數十分之一，不應為波波牙醫大開後門。（劉宗龍攝）

本土小牙醫聯盟還指出，草案對於國外實際執行醫療業務的認定，並未比照其他國家要求居留證等證明，恐遭有心人士利用。草案亦缺乏國外學歷訓練內容規範、管理辦法及退訓機制等等問題，可謂漏洞百出。聯盟呼籲衛福部應傾聽民意，儘速修正草案，勿貿然施行。

王鴻薇也補充，事實上，台灣牙醫數量也早就瀕臨飽和的邊緣，2021年台灣每萬名牙醫人數約在6.9人，但合理值應該是4.9人左右，另外，國內牙醫科系也採總量管制，過去7年都被控管在371人（不包含國防醫學院牙醫系），為何衛福部不履行當年承諾每年開放波波牙醫人數下降，卻還想暗渡陳倉，危及國內牙醫及牙醫系學生的生存權。