台北市民政局長陳永德日前在臉書寫下，家人抗議他工作太忙，「好想退休！他們要求我回家。」遭懷疑是陳永德也萌生退意，陳永德昨表示，蔣萬安沒有關心，但不會和蔣萬安聊退休，太沒道義。台北市長蔣萬安今日緩頰，強調有跟陳永德通電話並關心，昨天也一起到五分埔福德宮，大家溝通非常順暢。

蔣萬安今上午出席「樂齡市民進修券課程體驗活動」，會前受訪被問及陳永德透露蔣萬安未關心，蔣萬安表示，自己有跟他通電話，很謝謝陳永德，非常認真，其實團隊大家每個人一上任到現在，都非常認真努力，當然也希望大家除了工作以外，也可以好好照顧家庭，照顧自己身體健康。

蔣萬安另表示，他跟陳永德本來就認識很熟，市府就是個團隊，每個人在各自工作崗位上扮演好自己的角色，其實很多市政推動是跨局處大家一起共同努力，大家可以看到我們一上任之後，包括大巨蛋 內湖交通改善以及路平專案，後續包括教育相關政策，昨天在市政會議也拍板定案．很多照顧孩子 減輕年輕爸媽負擔的政策，今天談到樂齡進修券 也是照顧長輩的措施。

至於中央的私幼補助退場，恐讓蔣萬安的私幼補助選舉支票跳票，蔣萬安則表示，會持續跟中央溝通，也希望中央來重新審視市府提出的新方案，也可以顧及到地方差異性，真正達到減輕年輕爸媽的負擔。