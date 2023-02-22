全台唯一「媽祖水上遶境」，28尊神明坐遊艇遊湖祈福。(呂筱蟬攝)

全台唯一「媽祖水上遶境」，28尊神明坐遊艇遊湖祈福。(呂筱蟬攝)

全台唯一石門水庫媽祖水上遶境22日登場，由桃園市渡船遊艇商業公會26艘遊艇及北區水資源局2艘公艇，一起帶領28尊神明遊湖遶境，眾人祈求風調雨順不缺水、生意興隆，公會今年更釋出200個名額讓民眾免費參與，另發送500張乘船優惠券，讓水上遶境場面更盛大。

石門水庫遊艇業者，於每年農曆2月3日舉辦媽祖水上遶境，獨具台灣地方文化特色，在石門水庫興建之前，阿姆坪當地居民就有迎媽祖遶境的風俗，每年與當地復興宮的開漳聖王聖誕一併舉行，在水庫興建完成後，乘船遊湖風氣興起，遊艇業者將原來在陸上舉行的媽祖遶境，創新為水域祈福的遊湖活動。

桃園市渡船遊艇商業公會總幹事陳咪春表示，石門水庫現有觀光遊艇、漁撈船與農務船等近180艘，媽祖及神尊帶領水上遶境，從阿姆坪碼頭出發，沿著水庫湖面經水庫大壩再至薑母島停靠，而島上唯一的鎮安宮有百年歷史土地公坐鎮，今年也首次安排神轎上岸進行陸上遶境，最後再回到阿姆坪碼頭完成所有儀式。

她說，石門水庫遊湖生意從疫情趨緩後大約回升7成，報復性出遊很多觀光景點遊客甚至比疫情前還多，但石門水庫還沒有起來在努力當中，港澳客開放後多半去日月潭，到石門水庫遊湖並不多，尤其在石門水庫園區委外營運後，車輛進入收門票方式在今年大年初一造成大塞車讓遊客詬病，園區內目前餐飲服務也不完善，無法讓遊客停留一整天，相關問題希望市府及相關單位要去檢討改善。