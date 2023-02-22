北陸能源在台灣的離岸風電發展進程包括，海龍離岸風電計畫正在進行2023年的財務結算，並已完成前期工程和關鍵零組件的製造，絕大部分的項目合約也已完成簽署。北陸將海龍離岸風電計畫的資本投資從一年前的加幣70至80億（約新台幣1577億至1802億）提高至加幣80至90億（約新台幣1802億至2028億）。此外，北陸將會運用在海龍離岸風電專案中累積的經驗，開發獲配500MW容量的加能風場。

北陸擁有超過3.5GW的建設中項目或計劃在未來兩年進行財務結算的專案，可在2027年前實現調整後稅息折舊及攤銷前利潤的大幅成長。一旦這些項目完成，北陸的總裝置容量將增加一倍，並在2027年達到超過6.5GW的發電量。長期來說，北陸將持續推進高達15GW的專案進展，包括已確定項目及其他潛在項目，藉此維持公司的成長。

北陸能源預計在2040年前將公司所有事業體的營運達成零碳排，並在2030年前將範圍1與範圍2的溫室氣體排放強度減少65％。

北陸能源為全球獨立發電商，自1987年成立以來，北陸能源長期開發、建置、持有和營運具永續發展特質之基礎建設，在離岸風電產業有相當地位。此外，北陸能源擁有並管理多元化的發電組合，包括陸上可再生能源、高效的天然氣能源，以及公用事業能源供應。北陸能源的總部位於加拿大多倫多，並在全球設有八個辦公室，旗下共擁有3.0GW（淨2.6GW）的裝置發電容量，且具有規模超過14GW處於不同開發階段的潛在發電容量。北陸能源於1997年公開上市，於多倫多證券交易所交易。