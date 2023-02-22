興櫃股星宇航空昨(21)日股價震盪，早盤先是一度大漲至50元，但不久後即下殺至31.35元，震幅高達46%。最後收在成交均價42.04元，而今(22)日，開盤以38.8元開出後，跌幅一度超過20%，最低更是下探到32元，也讓星宇航空失去了「航空股王」的寶座，引發外界議論。對此林智群律師也在臉書上分別以韓劇名稱形容此番盛況。

近期不少大熱韓劇、韓綜在各個串流平台熱映中，引發台人一陣「韓流」風潮。而林智群律師也搭上這波熱潮，巧妙引用5部熱映作品影射星宇航空股價上下震盪的趨勢。其中包括「k董的迫降」、「財閥家的小兒子」、「致富速成班」、「財富之巔-萬人大挑戰」、「股市的理解」等，並附上原作品的劇照。

其中，尤為有趣的是「財閥家的小兒子」這部作品被林智群原封不動的複製貼上，而此舉也被網友相當認同，指出：「原本我最看不起靠爸族了，不過只有K董讓我心服口服」、「星宇董事長可是有飛機駕照且親自開客機過」、「還會修飛機。」字句間非常認同K董技術以及眼光並存的實力。

事實上，暱稱為K董的張國煒是張榮發的四子，擁有機師執照以及維修專業證照，其專業能力被網友們所認同，近日更是受到股民支持，股價接連走高，而擁有77%的星宇股權的K董，身價預估也突破700億元。對此，網友們也在PTT版上熱烈討論，指出：「星宇要和玉山推聯名卡了」、「K董太強了」、「星宇近期消息真多。」