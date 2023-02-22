冷氣團才剛走，下一波又要來了，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下波強烈冷氣團預計周五晚上到，碰上周六至下周二228連假4天，預計連假前半段影響最劇，周六、日桃園以北、東半部濕冷至陰冷。天氣風險公司分析師林孝儒也表示，預估周六、日北部及東北部降至11-14度，中部及花東12至20度，南部13至25度。

各國模式模擬台灣今天至下周二的氣溫走勢。(翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急)

「台灣颱風論壇」在臉書PO出今天到下周二的氣溫走勢圖，指出今天白天起冷氣團減弱，各地陸續回溫，降雨部分，今天到周六，除了東部仍有短暫雨以外，大多數地方天氣穩定。

「台灣颱風論壇」表示，下一波冷氣團預計周五（24日）晚上到，228連假前半段，也就是周六、日（25、26日）影響最劇，強度上看強烈冷氣團等級，台北測站低溫約12度左右，初步來看，桃園以北、東半部濕冷至陰冷，其餘地方偏乾冷為主，南北差距大。

天氣風險公司分析師林孝儒也在臉書指出，周五起北部及東半部轉陰有短暫陣雨，中南部雲量增多，周五北部氣溫先下滑，越晚越冷，高溫僅17-20度、中南部及花東20-28度，各地夜間低溫13-16度。周六、日預估北部及東北部約11-14度、中部及花東12-20度、南部13-25度，最冷時間在周日、下周一清晨，北台灣局部空曠或近山平地有10度以下機會，北部及東北部整日持續偏冷，中南部日夜溫差很大。

林孝儒指出，周五起到周末這波低溫變化，會再比這幾天這波更冷一些，務必要做好禦寒準備，等到下周一至下周二也就是228連期尾聲，冷氣團才減弱。