新北37歲陳姓男子19日晚間7時許駕駛轎車，行駛三重台1高架道路往台北方向行駛時，疑似想要超車，結果與鄰車發生擦撞，直接失控撞上車道護欄後翻覆，陳男送醫後無大礙，結果他被警方發現不僅酒駕，所開的轎車牌照還早已被註銷，不僅遭警方依刑法公共危險罪嫌函送偵辦，也將被開罰高達1萬800元的罰單。

陳男當時疑似想超過由50歲黃姓男子所駕駛的轎車，結果在超車途中與黃男座車發生擦撞，接著失控撞上一旁的護欄後，整車翻了90度，側躺在台1高架道路中間，所幸陳男救出後無大礙，但他的酒測值達0.55毫克，黃男則沒有酒駕。

目前陳男被警方依《刑法》公共危險罪嫌函送偵辦，另外陳男還被發現使用註銷牌照行駛在道路，將依《道路交通管理處罰條例》處3600元至1萬800元罰鍰並扣繳註銷的號牌。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！