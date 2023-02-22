彰化縣大村鄉大橋村賴姓村長候選人的媽媽賴鄭女士，為求讓兒子順利當選村長，利用召開老人會幹部會議時向幹部允諾，「若兒子當選，就招待大家出去玩一天」」，消息傳出遭檢警盯上，調查發現旅遊利益相當價值1、2萬，近日彰化地院審結，依《選罷法》判賴鄭有期徒刑1年8月，緩刑5年。

現年75歲的賴鄭女士，是當地老人會副會長，其子賴男為當地發展協會幹部，去年大選賴男角逐大橋村長一職，賴鄭為讓兒子能順利當選，去年9月選舉前夕利用老人會幹部會議時，公開為兒子請託，因此觸法。

賴鄭女士在會議中致詞的時候，向大家表示「請大家支持我兒子，如果當選，就出資招待大家出去玩一天」等語，等於向選民行求相當價值1、2萬元的旅遊利益，事件發生後有民眾看不下去，通報檢警才讓事情曝了光。

彰化檢警獲報立即啟動偵辦，發動搜索並傳喚賴母及多名老人會幹部到案說明，賴母等人也坦承招待旅遊一事，不過辯稱旅遊是老人會會員各自出資2500元，並非免費招待等，訊後賴母以1萬元交保。

彰化地院審酌，認被告賴鄭女士敗壞選風，危害選舉公正及社會風氣，考量本案行求不正利益對象僅數人利益非鉅，基於親情並非為了牟利或為了換取利益，依《選罷法》處有期徒刑1年8月，緩刑5年。