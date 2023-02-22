忠誠是夫妻、情侶之間維繫感情的一大關鍵，如果有了另一半，卻仍在外拈花惹草，可能就會被冠上「渣男」名號。《科技紫微網》整理出4個星座男最容易發生這種問題，明明有女友，還喜歡勾搭別的女生。

●巨蟹座

有「中央空調」之稱的巨蟹座對誰都好，交了女朋友也不會停止對別的妹子噓寒問暖。他們是辦公室裡最體貼的乖乖男，沒事就幫女同事搬東西、買下午茶，逢年過節也不忘發訊息給學姊、學妹祝福。巨蟹座習慣性對女性特別關注，自然更有女人緣，他們樂意對周遭女性大獻殷勤，如果對方剛好願意接受，並有正面回應，對他而言就會增加自信。

●天秤座

天秤男跟滿口謊話的偷腥男不一樣，他們在跟別的女生互動的時候，會主動表明自己有女朋友，不僅把責任轉嫁到對方身上，還能完美擺脫自己的罪惡感。天秤男在勾搭別人的時候，不覺得自己出軌，認為「只是風流的調情」。

●雙子座

許多雙子男很愛到處認乾妹妹，打著當哥的幌子，跟不同妹子曖昧，還會向朋友炫耀。雙子座的男人很難長時間在一個地方落腳，必須保有新鮮感才不會感到孤獨。

●雙魚座

雙魚男喜歡裝可憐、賣慘，跟女朋友吵架了，會找別的女生尋求安慰，除控訴女朋友的缺點，還會把自己描述得多麼深情卻無人理解。有些女生遇到可憐男人，就散發出母性的本能，心疼對方。